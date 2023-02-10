Depremin yaşandığı bölgede CHP'li isimler tartıştı! Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz Özgür Özel'i azarladı: "Birilerini doldurdun..."

06 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem daha meydana geldi.

Yaşanan deprem bölgede tam 10 şehri etkilerken bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.