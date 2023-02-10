Depremin yaşandığı bölgede CHP'li isimler tartıştı! Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz Özgür Özel'i azarladı: "Birilerini doldurdun..."
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası depremin en çok etkilediği Hatay'a giden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP’li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz tartıştı. Özgür Özel'e tepki gösteren Eryılmaz "Birilerini doldurdun benim yanıma gönderdin. Beraber milletvekilliği yaptık. Bana moral vermeni, bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim demeni beklerdim." ifadelerini kullandı.
06 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem daha meydana geldi.
Yaşanan deprem bölgede tam 10 şehri etkilerken bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN DEPREM PROVOKASYONU
Depremin yaşanmasının ardından devlet tüm imkanlarıyla bölgede seferber olurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla deprem üzerinden provokasyona soyundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum." dedi.
Kılıçdaroğlu, "Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım." şeklinde konuştu.
BUGÜN YENİ PROVOKE ETME GİRİŞİMİ
Diğer yandan bugün sosyal medya hesabından yine paylaşım yapan Kılıçdaroğlu "Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araç ve cihazların gümrük vergilerini ve bekleme sürelerini hemen kaldırın, yurda girişlerini ivedilikle sağlayın. Ayrıca ülkemizdeki karavanları hızla bölgeye sevk edin, üreticileriyle de görüşün. Kara kıştayız." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan deprem sonrası bölgeye giden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.
"BİRİLERİNİ DOLDURDUN BENİM YANIMA GÖNDERDİN"
Özgür Özel'e tepki gösteren Eryılmaz "Bana daha merhaba demeden 'seni alanda görmek lazım' demene ben çok üzüldüm. Beraber milletvekilliği yaptık. Bana moral vermeni, bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim." dedi.
Özgür Özel'in "dedim" cevabı karşısında iyice sinirlenen Eryılmaz "Demedin sen bana. Birilerini doldurdun benim yanıma gönderdin. Üzüldüm" diyerek tepkisini dile getirdi.
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