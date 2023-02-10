Deprem bölgesinde örnek davranış! İçinde 4 milyon dolar olan çantayı polise teslim etti! Paralar sahte çıktı...

ÖRNEK DAVRANIŞ

Kahramanmraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler deprem bölgesine akın etti. Konya'dan Hatay'a arama kurtarma için gelen belediye personeli Mehmet Özber Uslu'dan örnek bir davranış geldi.