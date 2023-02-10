Deprem bölgesinde örnek davranış! İçinde 4 milyon dolar olan çantayı polise teslim etti! Paralar sahte çıktı...
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken bölgeye Konya'dan giden bir görevli bulduğu 4 milyon dolar dolu çantayı polise teslim etti. Arama kurtarma ekibindeki görevlinin bu davranışı takdir toplarken paraların sahte çıktığı tespit edildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5. günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
ÖRNEK DAVRANIŞ
Kahramanmraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler deprem bölgesine akın etti. Konya'dan Hatay'a arama kurtarma için gelen belediye personeli Mehmet Özber Uslu'dan örnek bir davranış geldi.
4 MİLYON DOLARI POLİSE TESLİM ETTİ
Hatay'da görevli Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet Özber Uslu, enkazda bulduğu 4 milyon dolar dolu çantayı polise teslim etti. Ancak paraların sahte olduğu ortaya çıktı.
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