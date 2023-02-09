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Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin yaşandığı Adana'da: "Hayırlısıyla bu süreci atlayacağız"

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Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin yaşandığı Adana’da: Hayırlısıyla bu süreci atlayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ardından beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte Çukurova Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Zeray Apartmanı enkazını inceledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bölgedeki depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletirken vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan "Hiç endişe etmeyin, inşallah bundan da kısa sürede kurtulacağız." diye konuştu.

Adana'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeray Apartmanı enkazı başında bekleyen depremzedelerle görüştü.

"1 YIL İÇİNDE BU KONUTLARI BİTİRECEĞİZ"

Erdoğan, "Kul olarak, devlet olarak üzerimize düşen görev ne ise bunları yerine getireceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10'ar bin TL ilk etapta vereceğiz. Hayırlısı ile bu süreci atlatacağız." dedi.

"HAYIRLISIYLA BU SÜRECİ ATLAYACAĞIZ"

"Sayın Cumhurbaşkanım, sizden her zamankinden çok dua bekliyoruz" sözleri üzerine Erdoğan,b dedi.

"HİÇ ENDİŞE ETMEYİN"

Erdoğan, "Bu güne kadar mevcut depremleri, bu felaketleri nasıl atlattıysak, Van'da nasıl atlattıysak, Bingöl'de nasıl atlattıysak, aynı şekilde Simav'da nasıl atlattıysak, Türkiye'nin değişik yerlerindeki en son Elazığ, Malatya tüm buralardaki depremleri nasıl atlattıysak, hiç endişe etmeyin, inşallah bundan da kısa sürede kurtulacağız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan afet bölgesinde
Başkan Erdoğan afet bölgesinde

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