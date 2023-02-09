Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin yaşandığı Adana'da: "Hayırlısıyla bu süreci atlayacağız"

"1 YIL İÇİNDE BU KONUTLARI BİTİRECEĞİZ"

Erdoğan, "Kul olarak, devlet olarak üzerimize düşen görev ne ise bunları yerine getireceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10'ar bin TL ilk etapta vereceğiz. Hayırlısı ile bu süreci atlatacağız." dedi.