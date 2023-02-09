09 Şubat 2023, Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te depremzedeleri ziyaret etti! Yanına gelen kadın sarılıp ağladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Gaziantep'te, bu şehirde görevlendirilen bakanlardan brifing aldı. Botanik Bahçesi'nde depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret eden Başkan Erdoğan, depremzedelerle konuşup dertlerini dinledi.
Giriş Tarihi: 09.02.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 16:39
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