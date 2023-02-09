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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te depremzedeleri ziyaret etti! Yanına gelen kadın sarılıp ağladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Gaziantep'te, bu şehirde görevlendirilen bakanlardan brifing aldı. Botanik Bahçesi'nde depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret eden Başkan Erdoğan, depremzedelerle konuşup dertlerini dinledi.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 16:39
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te depremzedeleri ziyaret etti! Yanına gelen kadın sarılıp ağladı

Gaziantep'te Botanik Bahçesi'nde depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret eden Başkan Erdoğan, depremzedelerle konuşup dertlerini dinledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te depremzedeleri ziyaret etti! Yanına gelen kadın sarılıp ağladı

Erdoğan'ın yanına "Çok görmek istiyorum" diyerek yanaşan bir kadın, önce Erdoğan'ın elini öptü, sonra da sarılarak ağladı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te depremzedeleri ziyaret etti! Yanına gelen kadın sarılıp ağladı

Başkan Erdoğan'a, kendisini çok sevdiklerini söyleyen depremzede, büyük bir facia yaşadıklarını söyledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te depremzedeleri ziyaret etti! Yanına gelen kadın sarılıp ağladı

Kadını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Annem, annem, gelin birlikte oturacağız" diyerek teskin etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te depremzedeleri ziyaret etti! Yanına gelen kadın sarılıp ağladı

Erdoğan'a yaklaşan bir başka kadın ise, "Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.