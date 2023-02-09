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Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi Kilis’te flaş açıklamalar: Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak

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Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesi Kilis’te flaş açıklamalar: Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’te açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi. Başkan Erdoğan, "10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız, konutsuz kalmayacak." dedi.

Deprem bölgelerini tek tek ziyaret eden ve vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Erdoğan, Kilis'te açıklamalarda bulundu.

VEFAT SAYISI 16 BİN 546 OLDU

Başkan Erdoğan, "Malum Kahramanmaraş merkezli bu felakette ne yazık ki şu ana kadar çok ciddi vefat durumumuz var. Yaralı sayımız var. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş ile Hatay'daydım. Bütün bunlarla beraber bölge genelinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 546'ya ulaştı." dedi.

Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz pazartesi günü, bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132. Bölge genelinde yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Kilis'te ise 178 bina yıkılmış, 73 vatandaşımız vefat etmiş, 690 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza buradan bir kez daha geçmiş olsun, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına sabırlar temenni ediyorum.

Depremzedelere 10'ar bin TL yardım verilecek.

"NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPILMIŞTIR"

Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte 10 vilayetimizde yer almış ve buralarda da gerekli ne yapılması icap ediyorsa bunları icra etmiştir.

Yaklaşık 13,5 milyon insanımız yaşadığı alanda depremin olması işimizi zorlaştırmıştır. Arama kurtarma ve yardım çalışmaları süratle başlanmıştır. Binlerce kamu, sivil toplum ve uluslararası yardım ekibi sahada şu anda görev başındadır.

Tüm lojistik merkezlere her türlü yardım, yerli, yabancı akmaktadır. Her ilçe, ilden yardım malzemeleri ve gönüllüler deprem bölgesinden illerimize gelmeyi sürdürmektedir.

"EKSİKLERİ SÜRATLE GİDERMENİN GAYRETİNDEYİZ"

Böylesine geniş alana yayılan, derin etkilere yayılan afette eksiklikler olabiliyor, bunları süratle gidermenin gayreti içerisindeyiz. Bakanlıklarımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız canla başla çalışarak depremzedelere yardımcı olmak için gayret sarfediyor.

Kimseyi sahipsiz bırakmayacağız.

Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak "HİÇBİR VATANDAŞIMIZ KONUTSUZ KALMAYACAK"
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