Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesi Kilis’te flaş açıklamalar: Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak

"NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPILMIŞTIR"



Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte 10 vilayetimizde yer almış ve buralarda da gerekli ne yapılması icap ediyorsa bunları icra etmiştir.

Yaklaşık 13,5 milyon insanımız yaşadığı alanda depremin olması işimizi zorlaştırmıştır. Arama kurtarma ve yardım çalışmaları süratle başlanmıştır. Binlerce kamu, sivil toplum ve uluslararası yardım ekibi sahada şu anda görev başındadır.