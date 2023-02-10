Yüzyılın felaketinde 5'inci gün! Kahramanmaraş depreminde can kaybı kaç oldu? İşte dakika dakika son gelişmeler
Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki yıkıcı deprem, 10 ilimizi vurdu. Malatya, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere Hatay gibi birçok ilde hasar neden olan depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları sürerken depremin ardından 5'inci güne girildi. İşte depreme ilişkin yeni günde dakika dakika gelişmeler...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 4.17'de 7.7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi.
Depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA DEPREM BÖLGESİNDE YAŞANANLAR
23.51 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz. Afet bölgesinden 190 bin vatandaşımız tahliye edildi. 159 bin 146 personelimiz sahada çalışmalarını yürütüyor.
21:42 Sağlık Bakanı Koca: 20 bin 213 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80 bin 52 vatandaşımız yaralı. Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın, acil müdahalenin ardından hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla bölge dışı illere transferi sağlandı.
20:54 AFAD, saat 20.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 19 bin 875 kişinin hayatını kaybettiğini, 79 bin 717 kişinin yaralandığını bildirdi.
-AFAD: SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 19 bin 875 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 79 bin 717 vatandaşımız yaralanmıştır. 86 bin 754 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.
18.34 Ticaret Bakanlığı: Deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
18.00 Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
17.15 Başkan Erdoğan depremlerdeki can kaybının 19 bin 388'e yükseldiği yaralı sayısının ise 77 bin 711 olduğunu duyurdu.
15.00 Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da son durumu aktardı. Erdoğan, ''10 ili vuran depremlerde can kaybı 18 bin 991'e yükseldi, yaralı sayısı 75 bin 523'e çıktı. 75 bin 780 kişi başka illere tahliye edildi. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz'' açıklamasında bulundu. Erdoğan, ''Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın bir yıl kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağız. Hane başına da taşınma yardımıyla birlikte 15 bin TL yardım yapmayı planlıyoruz'' dedi.
14.07 105. saatte yeni mucize: Adıyaman'da 4 yaşındaki Yağız enkaz altından kurtarıldı. 27 yaşındaki annesini kurtarma çalışmaları sürüyor.
13.53 Malatya'da 40 yaşında bir kadın 106. saatte enkazın altından sağ olarak kurtarıldı.
13:06 AFAD: Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD'a "kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur. Bu tarz kirli bilgileri paylaşanlarla ilgili Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
12.40 Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların derhal fiziki ortamda başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Yazıda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturmaların gecikmeksizin fiziki ortamda yapılması istendi.
12.04 104. saatte bir mucize daha: Adıyaman'daki Göçer Apartmanı'ndan Vesile ve Eyüp Ak çifti enkazdan çıkarıldı.
12.00 Aile Bakanlığı: 18 çocuk ailesine teslim edildi, hastanede tedavisi süren 162 çocuk var.
11.48 EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit edildi. 37 şahıs gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.
11.47 Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kız çocuğu depremden 103 saat sonra kurtarıldı
11.15 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS ve YKS sınavları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" dedi.
10.45 Hasar tespiti devrede! Bakan Kurum: Adres ve kimlik numaraları girilerek hasar durumu sorgulanabilir. Orta hasarlılar evlerine girmesin.
10.45 Bakan Kurum: Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı kaybettik, 12 bin 468 yaralı var.
09.27 AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı.
04.05 Arjantin, Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek
03.22 "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 26 yaşındaki Alper Saçma, 96 saat sonra kurtarıldı.
01.48 Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşların ücretsiz olarak değiştirilebileceğini ya da biletlerin kesintisiz olarak iade edilebileceğini duyurdu.
01.03 Diyarbakır'da evlerinde hasar meydana gelen yüzlerce vatandaş için çadır kent kuruldu. AFAD tarafından Nevruz Parkı, Anıtpark, Koşuyolu Park, Kent Meydanı'nda ailelere kurulan çadırlarda jandarma ekipleri battaniye dağıtımı yaparken Kızılay ise yemek dağıtımı gerçekleştirdi, vatandaşlar ateş yakıp ısındı. Çadır kent gece havadan görüntülendi.
00.40 Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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