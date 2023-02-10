Yüzyılın felaketinde 5’inci gün! Kahramanmaraş depreminde can kaybı kaç oldu? İşte dakika dakika son gelişmeler

İŞTE DAKİKA DAKİKA DEPREM BÖLGESİNDE YAŞANANLAR

23.51 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz. Afet bölgesinden 190 bin vatandaşımız tahliye edildi. 159 bin 146 personelimiz sahada çalışmalarını yürütüyor.

21:42 Sağlık Bakanı Koca: 20 bin 213 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80 bin 52 vatandaşımız yaralı. Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın, acil müdahalenin ardından hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla bölge dışı illere transferi sağlandı.

20:54 AFAD, saat 20.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 19 bin 875 kişinin hayatını kaybettiğini, 79 bin 717 kişinin yaralandığını bildirdi.

-AFAD: SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 19 bin 875 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 79 bin 717 vatandaşımız yaralanmıştır. 86 bin 754 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

18.34 Ticaret Bakanlığı: Deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

18.00 Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

17.15 Başkan Erdoğan depremlerdeki can kaybının 19 bin 388'e yükseldiği yaralı sayısının ise 77 bin 711 olduğunu duyurdu.

15.00 Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da son durumu aktardı. Erdoğan, ''10 ili vuran depremlerde can kaybı 18 bin 991'e yükseldi, yaralı sayısı 75 bin 523'e çıktı. 75 bin 780 kişi başka illere tahliye edildi. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz'' açıklamasında bulundu. Erdoğan, ''Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın bir yıl kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağız. Hane başına da taşınma yardımıyla birlikte 15 bin TL yardım yapmayı planlıyoruz'' dedi.