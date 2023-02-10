İstihkam Alay Komutanlığı enkaz altındaki vatandaşlara hayat oldu: 22 kişi çıkarıldı

MSB: HATAY'DA BİR VATANDAŞIMIZI DAHA KURTARDIK



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından paylaşılan başka bir kurtarma görüntüsü ise "Hatay'da görev yapan TSK İnsani Yardım Tugayı, bir vatandaşımızı daha enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma Vakti" notuyla birlikte paylaşıldı.

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