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İstihkam Alay Komutanlığı enkaz altındaki vatandaşlara hayat oldu: 22 kişi çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 10.02.2023
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İstihkam Alay Komutanlığı enkaz altındaki vatandaşlara hayat oldu: 22 kişi çıkarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığının, bugüne kadar 22 vatandaşı enkaz altından sağ olarak kurtardığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Depremin ilk gününden bu yana Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı, bugüne kadar 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma Vakti" ifadelerini kullandı.

MSB: HATAY'DA BİR VATANDAŞIMIZI DAHA KURTARDIK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından paylaşılan başka bir kurtarma görüntüsü ise "Hatay'da görev yapan TSK İnsani Yardım Tugayı, bir vatandaşımızı daha enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma Vakti" notuyla birlikte paylaşıldı.

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