Domuzdamı hangi durumlarda uygulanır? Domuz damı yöntemi nedir, nasıl uygulanır?

"Domuz damı yöntemi nedir, nasıl uygulanır? Domuzdamı hangi durumlarda uygulanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Domuzdamı tahkimatı, yeraltı madenciliğinde bir tahkimat yöntemi tavan göçmelerini engellemek için kullanılır. Peki ama domuzdamı tahkimatı nasıl yapılır?