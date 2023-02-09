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Domuzdamı hangi durumlarda uygulanır? Domuz damı yöntemi nedir, nasıl uygulanır?

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Domuzdamı hangi durumlarda uygulanır? Domuz damı yöntemi nedir, nasıl uygulanır?

"Domuz damı yöntemi nedir, nasıl uygulanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Madencilikte domuzdamı tahkimatı sıkça kullanılmaktadır. Domuzdamı tipi yürüyen tahkimat; tek veya iki parçadan oluşan sarmayı 4 veya 6 hidrolik direğin desteklediği tahkimat olarak biliniyor. Deprem enkazında da bu terimden faydalanılabiliyor. Peki, Domuz damı yöntemi nedir, nasıl uygulanır? Domuzdamı hangi durumlarda uygulanır?

"Domuz damı yöntemi nedir, nasıl uygulanır? Domuzdamı hangi durumlarda uygulanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Domuzdamı tahkimatı, yeraltı madenciliğinde bir tahkimat yöntemi tavan göçmelerini engellemek için kullanılır. Peki ama domuzdamı tahkimatı nasıl yapılır?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin 7 katlı Bereket Apartmanı enkazında yürüttüğü çalışmada,17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya, depremin ardından geçen 90 saat sonra kurtarıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ekiplerinin Gülsüm'e ulaşmak için gösterdiği yoğun çaba ise dikkati çekti.

Gülsüm'ün sesini sabah 9.00 sularında duyan ekipler, yaklaşık 13 saatlik bir çalışmayla genç kıza ulaştı.

7 katlı binanın alt katlarında bulunan Gülsüm için maden ocaklarını andıran bir görüntüye sahip olan "domuz damı" yöntemini devreye sokan ekiplerin, Gülsüm'e ulaştıktan sonra genç kızla diyalogları enkazın 8 metre derinliğinde kameraya yansıdı.

Görüntülerde, zinde tutmak için genç kızla sürekli konuşma çabasında olduğu görülen ekipler, Gülsüm'den "İyiyim" yanıtını aldıktan sonra sevinç yaşadı.

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