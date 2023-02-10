Kahramanmaraş depreminde çok sayıda sporcu da hayatını kaybetti! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi 6. Grup'ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı'nda enkaz altında kalan sporculardan Mehmet Can Ağırbaş ve Murat Çiloğulları hayatını kaybetti.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor Takımı oyuncusu Cemal Kütahya ve ailesinin Hatay'da göçük altında kaldığı ifade edildi.

VOLEYBOL LİGLERİNDE DE DEPREMİN VURDUĞU BÖLGEDE BİRÇOK TAKIM YER ALIYOR.

Efeler Ligi'nde Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Erkekler 1. Ligi'nde Hatay Erzin Yeşilkent, Gaziantep Gençlikspor, Kadınlar 2. Lig 15. Grup'taki takımlar ile 13. Grup'tan İmamoğlu Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi, Erkekler 2. Lig 5. Grup'taki takımların tamamı, 6. Grup'tan ise GAP Gençlik ve Elazığ Aksaray Gençlik kulüpleri depremden etkilenen voleybol takımları oldu.

MİLLİ BASKETBOLCU NİLAY AYDOĞAN ENKAZ ALTINDA

ING Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın da Malatya'da enkaz altında kaldığı ifade ediliyor.