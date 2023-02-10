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Mauro Icardi depremzede Kadir’e kayıtsız kalmadı! “Sana kocaman sarılabilirim"

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Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Mauro Icardi depremzede Kadir’e kayıtsız kalmadı! “Sana kocaman sarılabilirim

10 ili vuran deprem sonrası yaralar tüm hızıyla sarılmaya başlandı. 87 saat enkaz altında kalan Kadir kurtarılmasının ardından Galatasaraylı Mauro Icardi’den imzalı forma isterken, Arjantinli yıldız golcüsü bu çağrıya sessiz kalmadı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın en yıkıcı depremi olarak isimlendiren facia sonrası, tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Büyük depremin 87. saatinde enkaz altından mucizevi şekilde kurtarılan genç Kadir'in doktorundan istediği şey duygulandırdı.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Kadir, kendisini tedavi eden doktora kendisinin Mauro Icardi hayranı olduğu için imzalı formasını istediğini ve bunu sosyal medyada paylaşırsa mutlu olacağını söyledi. Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasıyla beraber paylaşıma dakikalar içinde 10 binlerce beğeni ve binlerce destek içeren yorum geldi.

MAURO ICARDI SESSİZ KALMADI

Resmi Instagram hesabından genç Kadir'in sesine kulan veren Mauro Icardi, "Küçük Kadir, umarım yakında görüşürüz böylece formamı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim" diyerek paylaşımda bulundu.

FORMADAN DAHA FAZLASI...

Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan paylaşımı görerek harekete geçti ve genç Kadir'e imzalı Icardi formasının yanı sıra Galatasaray Nef Stadyumu'ndaki locasından 1 koltuk hediye edeceğini açıkladı.

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