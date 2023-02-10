Mauro Icardi depremzede Kadir’e kayıtsız kalmadı! “Sana kocaman sarılabilirim"
10 ili vuran deprem sonrası yaralar tüm hızıyla sarılmaya başlandı. 87 saat enkaz altında kalan Kadir kurtarılmasının ardından Galatasaraylı Mauro Icardi’den imzalı forma isterken, Arjantinli yıldız golcüsü bu çağrıya sessiz kalmadı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın en yıkıcı depremi olarak isimlendiren facia sonrası, tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Büyük depremin 87. saatinde enkaz altından mucizevi şekilde kurtarılan genç Kadir'in doktorundan istediği şey duygulandırdı.
Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Kadir, kendisini tedavi eden doktora kendisinin Mauro Icardi hayranı olduğu için imzalı formasını istediğini ve bunu sosyal medyada paylaşırsa mutlu olacağını söyledi. Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasıyla beraber paylaşıma dakikalar içinde 10 binlerce beğeni ve binlerce destek içeren yorum geldi.
MAURO ICARDI SESSİZ KALMADI
Resmi Instagram hesabından genç Kadir'in sesine kulan veren Mauro Icardi, "Küçük Kadir, umarım yakında görüşürüz böylece formamı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim" diyerek paylaşımda bulundu.
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