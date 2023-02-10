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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: LGS ve YKS'de ikinci dönem konuları olmayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: LGS ve YKS’de ikinci dönem konuları olmayacak

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." açıklamasında bulundu.

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