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İşte depremin en çarpıcı görüntüsü! Zemin beşik gibi sallandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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İşte depremin en çarpıcı görüntüsü! Zemin beşik gibi sallandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7'lik ilk depreme ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri gelmeye devam diyor. Yeni görüntülerde zeminin beşik gibi sallandığı görülüyor.

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

Şu ana kadar depremde 17 bin 674 kişi vefat etti, 72 bin 879 kişi ise yaralandı.

DEPREMİN EN ÇARPICI GÖRÜNTÜSÜ

Dünyada eşi benzeri görülmeyen 9 saat arayla 2 büyük depremden çarpıcı görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Son görüntülerde, yerin adeta dalga gibi hareket ettiği, üzerindeki arabaların ise yerinde zıpladıkları görüldü.

İşte depremin en çarpıcı görüntüsü! Beşik gibi İŞTE DEPREMİN EN ÇARPICI GÖRÜNTÜSÜ! BEŞİK GİBİ

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