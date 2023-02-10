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TBMM kararı Resmi Gazete'de: Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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TBMM kararı Resmi Gazete’de: Türk askerinin Aden Körfezi’ndeki görev süresi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM kararına göre, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatıldı.



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