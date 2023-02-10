TBMM kararı Resmi Gazete’de: Türk askerinin Aden Körfezi’ndeki görev süresi uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM kararına göre, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatıldı.