Depremzedelere yardım için gittiği Malatya’da yaşamını yitirdi

Görüntülerde herkesi depremzedeler için yardıma çağıran Yanık'ın, "Şu anda Düzce'deyim, istikametim Malatya. Evde otururken bir karar aldım ve yola çıktım, imkanım çerçevesinde yardım etmeye gidiyorum. Bazılarınız bilirsiniz ben taşımacılık işi yapıyorum. Kendi aracımla, minibüsümle çıktım şu anda bir başımayım. Vicdanı olan herkes yapacağını yaptı zaten ben vicdansızlara sesleniyorum. Evladınız varsa gözünün içine bakın belki vicdana gelirsiniz. Ben belki çok büyük bir yardım götüremiyorum, 3-4 bin ekmek alıp dağıtacağım" dedi.