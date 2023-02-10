Depremzedelere yardım için gittiği Malatya’da yaşamını yitirdi
Kocaeli'ye bağlı Körfez ilçesinden depremden etkilenen Malatya’ya yardım malzemesi götüren İsmet Yanık (38), ısınmak için klimayı açarak uyuduğu minibüste zehirlenerek vefat etti. Yanık'ın, yardım götürdüğü sırada sosyal medya hesabından aracının içerisinde canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Körfez ilçesinde nakliyecilik yapan İsmet Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Malatya'ya yardım malzemesi götürmek için önceki akşam minibüsle yola çıktı.
ISINMAK İÇİN AÇTIĞI ARAÇ KLİMASI SONU OLDU
Malatya'da arkadaşıyla birlikte yardımları dağıtan Yanık, ısınmak için aracında klimayı açarak uyudu. Bir süre sonra gelen arkadaşı, aracın kapılarını açamayınca ve Yanık'ın tepki vermemesi üzerine bölgede bulunan AFAD ekibinden yardım istedi. AFAD ekibi aracın kapısını açtı. Sağlık ekibi, Yanık'ın zehirlenerek öldüğünü belirledi.
SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPMIŞ
İsmet Yanık'ın, Malatya'ya yardım götürdüğü sırada sosyal medya hesabından aracının içerisinde canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde herkesi depremzedeler için yardıma çağıran Yanık'ın, "Şu anda Düzce'deyim, istikametim Malatya. Evde otururken bir karar aldım ve yola çıktım, imkanım çerçevesinde yardım etmeye gidiyorum. Bazılarınız bilirsiniz ben taşımacılık işi yapıyorum. Kendi aracımla, minibüsümle çıktım şu anda bir başımayım. Vicdanı olan herkes yapacağını yaptı zaten ben vicdansızlara sesleniyorum. Evladınız varsa gözünün içine bakın belki vicdana gelirsiniz. Ben belki çok büyük bir yardım götüremiyorum, 3-4 bin ekmek alıp dağıtacağım" dedi.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmet Yanık'ın cenazesi cumartesi günü Körfez ilçesinde toprağa verilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem vefat sayısı kaç oldu? 10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?
- Domuz damı yöntemi nedir, nasıl uygulanır? Domuzdamı hangi durumlarda uygulanır?
- Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?
- Ankara deprem son dakika 2023! 9 Şubat Ankara ve Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ İstanbul kura çekimi ertelendi mi, iptal mi?
- Taha Duymaz "öldü" iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz'dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?
- Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaşları erken mi yatacak?
- Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! 2 formül masada, %122 artış! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...
- Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı? TFF SON DAKİKA DUYURDU
- Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek? Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır?
- AÖL - AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL - AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
- YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak 2023? Üniversite tatili uzatıldı mı? Güz dönemi...