10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Deprem sebebiyle 3 aylık OHAL ilanı Resmi Gazete'de

Deprem sebebiyle 3 aylık OHAL ilanı Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
ABONE OL
Deprem sebebiyle 3 aylık OHAL ilanı Resmi Gazete’de

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika | Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Anayasanın 119'uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08.02.2023 Çarşamba günü saat 01:00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 09.02.2023 tarihli 61'inci Birleşiminde onaylandı.

10 il için OHAL tezkeresi kabul edildi 10 İL İÇİN OHAL TEZKERESİ KABUL EDİLDİ
Başkan Erdoğan: 7 gün süreyle milli yas ilan edildi BAŞKAN ERDOĞAN: 7 GÜN SÜREYLE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Başkan Erdoğan: 7 gün süreyle milli yas ilan edildi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA