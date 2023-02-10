Deprem sebebiyle 3 aylık OHAL ilanı Resmi Gazete'de
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Son dakika | Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Anayasanın 119'uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08.02.2023 Çarşamba günü saat 01:00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 09.02.2023 tarihli 61'inci Birleşiminde onaylandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem vefat sayısı kaç oldu? 10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?
- Domuz damı yöntemi nedir, nasıl uygulanır? Domuzdamı hangi durumlarda uygulanır?
- Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?
- Ankara deprem son dakika 2023! 9 Şubat Ankara ve Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ İstanbul kura çekimi ertelendi mi, iptal mi?
- Taha Duymaz "öldü" iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz'dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?
- Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaşları erken mi yatacak?
- Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! 2 formül masada, %122 artış! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...
- Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı? TFF SON DAKİKA DUYURDU
- Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek? Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır?
- AÖL - AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL - AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
- YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak 2023? Üniversite tatili uzatıldı mı? Güz dönemi...