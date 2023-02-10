Kahramanmaraş'ta anne kızdan çifte müjde: Enkazdan 92 saat sonra el sallayarak çıktı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde enkaz altında kalan 65 yaşındaki Mihriban isimli vatandaş ve kızı Hatice 92 saat sonra kurtarıldı. Genç kadının sedye üzerinde kendisini coşkuyla karşılayanlara el sallaması ise duygusal anlara neden oldu.
Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.
Şu ana kadar depremde 17 bin 674 kişi vefat etti, 72 bin 879 kişi ise yaralandı.
ANNE VE KIZI 92 SAAT SONRA KURTARILDI
Depremlerde enkaz altında kalan 65 yaşındaki Mihriban isimli vatandaş ve kızı 92 saat sonra kurtarıldı.
ENKAZDAN EL SALLAYARAK ÇIKTI
Hatice isimli genç kadının sedye üzerinde kendisini coşkuyla karşılayanlara el sallaması ise duygusal anlara neden oldu.
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