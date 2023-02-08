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Son dakika: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden İskenderun Limanı'ndaki yangın hakkında flaş açıklama! Yangın kontrol altına alındı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Son dakika: Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden İskenderun Limanı’ndaki yangın hakkında flaş açıklama! Yangın kontrol altına alındı mı?

Son dakika haberleri... Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İskenderun Limanı'nda çıkan yangının son durumu hakkında açıklama yaptı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'ndaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır." denildi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının son durumu hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'ndaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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