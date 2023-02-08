Son dakika: Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden İskenderun Limanı’ndaki yangın hakkında flaş açıklama! Yangın kontrol altına alındı mı?

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'ndaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır." denildi.