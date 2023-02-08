Alman Meclisi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
Dünyanın anbean takip ettiği Türkiye'deki deprem bölgelerinde çalışmalar devam ediyor. Onlarca ülkeden Türkiye'ye destek gelirken, Almanya da elini uzatanlardan oldu. Almanya Federal Meclisi bayraklar yarıya indirilirken, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Almanya Federal Meclisi'nde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Almanya Meclis Başkanı Baerbel Bas, Meclis'te düzenlenen oturumda, tüm milletvekillerini ve Meclis'te bulunan tüm ziyaretçileri depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuna davet etti.
Depremde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, on binlerce kişinin yaralandığını, çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve kurtarılmayı umut ettiğini ifade eden Bas, soğuk ve kar yağışının, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığına işaret etti.
Bas, uluslararası dayanışmanın büyük olduğunu vurgulayarak, Almanya'dan yardım kuruluşlarının bölgeye gittiğini hatırlattı.
"Almanya elinden geldiğince destek sağlamaya devam edecek" diyen Bas, Federal Meclis adına bölgede çalışmalar yapanlara ve Almanya'da da bu dayanışmaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.
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