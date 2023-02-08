Alman Meclisi’nde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu

Bas, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve Suriye'deki korkunç depremin görüntülerinin herkesin gözü önünde olduğunu belirterek, "Sizlerin arasında da ailesi ve yakın çevreleri etkilenenler var. Seçim bölgelerimizde endişeli olan ve yardım etmek isteyen insanlardan mesajlar alıyoruz." dedi.