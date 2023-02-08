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THY tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasını kaldırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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THY tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasını kaldırdı

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki illerden yapılacak tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

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