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SPK'dan deprem bölgesi için önemli kararlar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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SPK’dan deprem bölgesi için önemli kararlar

Sermaye Piyasası Kurulu, deprem nedeniyle mücbir halin yaşandığı yerlerde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilere ilişkin kararlar açıkladı.

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