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Son dakika: Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun deprem bölgesine gitmek için hareket etti

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Son dakika: Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun deprem bölgesine gitmek için hareket etti

Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, yardım ve ikmal malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için İstanbul'dan hareket etti.

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