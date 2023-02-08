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İskenderun Limanı YANGIN SON DAKİKA | İskenderun Limanı'nda çıkan yangın söndürüldü mü, 8 ŞUBAT son durum ne?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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İskenderun Limanı YANGIN SON DAKİKA | İskenderun Limanı’nda çıkan yangın söndürüldü mü, 8 ŞUBAT son durum ne?

"İskenderun Limanı nerede?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası İskenderun Limanı'nda yangın çıktı. Deprem sırasında devrilen konteynerlerde çıkan yangının devam ettiği açılandı. Vatandaşlar, İskenderun Limanı nerede,yangın söndürüldü mü?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, bakanlık açıklaması!

Türkiye, dün sabah güne deprem felaketiyle uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından İskenderun'da bulunan eski bir limanda yangın meydana geldi. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında alevler metrelerce yukarı yükseldi. Son yapılan açıklamaya göre yangının hala devam ettiği belirtildi. Peki, İskenderun Limanı nerede? İşte, detaylar...

İSKENDERUN LİMANI'NDA ÇIKAN YAGIN DEVAM EDİYOR!

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLDİ

Farklı illerden itfaiye ekipleri ve arazözlerin karadan, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü helikopterlerinin de havadan müdahalesiyle alevler, güçlükle söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRME TOPU DA ATILMIŞTI

Yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor. Limandaki konteynerlerde 6 Şubat'ta çıkan yangına dün Kara Kuvvetlerinin helikopterleri ile Hava Kuvvetlerinin uçağı müdahale etmiş ve uçaktan alevlere "yangın söndürme topu" da atılmıştı.

İSKENDERUN LİMANI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü." ifadelerine yer verildi.

İSKENDERUN'DA DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ!

Türkiye'yi sarsan iki büyük depremden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi. Mete Aslan Bulvarı'na doğru deniz taştı.Sahil bandında deniz seviyesinin üzerindeki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi. Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi.

Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk, deniz sularının cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı.Depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen denizin çekilmemesi ise dikkat çekti.

BİNALAR BOŞALTILDI!

Sahil bandındaki evler de hem deprem riski hem de denizin taşması nedeniyle boşaltıldı.İskenderun Kaymakamlığı, hasarlı evlere girilmemesi yönünde ve sahil kesiminde deniz taşması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölge halkını uyardı. Halk, afet sonrası parklar ve kapalı semt pazarlarında kalmaya çalışıyor.

İSKENDERUN LİMANI NEREDE?

İskenderun Limanı, İskenderun Körfezi'nde Hatay ilinin İskenderun ilçesi si- nırları içerisinde kurulmuş, büyük ve modern bir limandır. Yurdumuzun ithalat ve ihracatı yanında, Ortadoğu'nun bir transit kapısı durumundadır. Liman, geniş bir yurtiçi ve yurtdışı hinterlanda sahip, genel bir limandır.

İskenderun Limanı, Akdeniz'in kuzeydoğusunda konuşlanmakta olup, Ortadoğu ülkelerine olan aktarma trafiğine olduğu kadar, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine de hizmet vermektedir.

Bu bakımdan, aktarma limanı olarak önemli bir role sahiptir. Liman, 1400 m. uzunluğunda bir mendireğe sahip olup, kuzey ve güney rüzgârlarından korunmaktadır. Liman girişinde derinlik 12 metredir. Demiryolu ve karayolu şebekesi ile bağlantılı genel amaçlı bir liman olup, dökme, Ro-Ro ve karışık eşyaya hizmet vermektedir.

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