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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop partilerin ortak bildirisini açıkladı! Milletimizin yanındayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop partilerin ortak bildirisini açıkladı! Milletimizin yanındayız

Son dakika haberleri... TBMM Genel Başkanı Şentop, partiler tarafından imzalanan Kahramanmaraş depremi bildirisini okudu. 3 aylık OHAL sonrası TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te "başka bir konunun ele alınmamasını" oylamaya sundu. Vekillerin oy birliği ile "deprem" dışında başka bir gündem maddesi oluşmadı.

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