Yakup Taş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından ailesi ile birlikte enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'tan acı haber geldi. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki Yakup Taş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından ailesi ile birlikte enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'tan acı haber geldi.
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki Yakup Taş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
7.7'LİK DEPREMİN ARDINDAN ENKAZ ALTINDA KALMIŞTI
Yakup Taş'ın Twitter hesabından, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualariniza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." paylaşımı yapıldı.
EN AZ 500 YIL ÖNCE YAŞANDI
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da depremin çok şiddetli olduğunu, aile bireylerinin göçük altında kaldığını söyledi.
Yayman'ın yaptığı açıklama şöyle:
"Gözükenden daha büyük hasarlarda binalarımız var. Türkiye'ye çağrımız dua etsinler bize. Deprem gerçekten devletimizi milletimizi korusun. Çok büyük deprem yaşadık. En son 500 yıl önce yaşanan deprem. 7,4 Kahramanmaraş'ta oldu ama Hatay'da çok hissedildi. Enkaz binamız çok fazla. Vatandaşlarımız panik olmasınlar. Serin kanlılıklarını muhafaza etsinler. Yollara çıkmasınlar, telefonları meşgul etmesinler. Çok fazla hasarlı binamız var.
YAKUP TAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ!
Acı haberi AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz sosyal medya hesabından duyurdu.
Yavuz paylaşımında ''AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun.'' ifadelerini kullandı.
YAKUP TAŞ KİMDİR?
16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğdu. Baba adı Ali, anne adı Rabiahan'dır.
İş adamı olan Taş, 2002,2007 ve 2011 Genel seçimlerinde AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da Zirai ve Ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü.
İyi derecede Kürtçe bilen Taş, evli ve 6 çocuk babasıdır.
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