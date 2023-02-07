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Fransız Charlie Hebdo dergisinden skandal çizim! Türkiye'de meydana gelen depremle dalga geçtiler: Tank yollamaya bile gerek yok

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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Fransız Charlie Hebdo dergisinden skandal çizim! Türkiye’de meydana gelen depremle dalga geçtiler: Tank yollamaya bile gerek yok

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Ülkeler Türkiye için seferber olurken, Fransız Charlie Hebdo dergisinden skandal çizim geldi.

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta merkez üsleri Pazarcık ve Elbistan olay iki büyük deprem meydana geldi.

Sarsıntılar Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ dışında; Suriye, Kıbrıs adası, Irak, Mısır ve Lübnan'da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

DÜNYADAN DESTEK VE YARDIM SEFERBERLİĞİ

Deprem sonrasında savaştaki Ukrayna'dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan'a kadar tüm dünyadan Türkiye'ye destek ve yardım teklifleri yağarken, Fransa'dan skandal bir paylaşım geldi.

FRANSA'DA SKANDAL ÇİZİM

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Türkiye'de yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremle alay etti. Derginin depremle alakalı yayınladığı çizimde, "Türkiye'de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok" yazdığı görüldü.

TÜRKİYE'YE YARDIM TEKLİF EDEN ÜLKE SAYISI 45'İ GEÇTİ

Türkiye, 10 ilde geniş çaplı yıkıma yol açan 7.7 şiddetindeki depremin ardından uluslararası yardıma ihtiyaç duyduğunu ilan etti. AFAD'ın Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki en üst düzey olan ve "Uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu" anlamına gelen "4'üncü seviyede" alarm veren Türkiye'ye tüm dünyadan yardımlar yola çıktı. Dün sabaha karşı 04.17'deki sarsıntıdan sonra Türkiye'ye yardım teklif eden ülke sayısı 45'i geçti.

BIDEN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

ABD: Türkiye'ye yardım hazırlığına başladıklarını bildiren ABD'de Başkan Joe Biden, Twitter'dan "Ekibime, Türkiye ile koordinasyon halinde durumu yakından takip etmeyi sürdürmeleri ve gereken tüm yardımı sağlamaları talimatını verdim" dedi. Biden, ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Biden, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

NATO: Genel Sekreter Jens Stoltenberg, müttefiklerin Türkiye'ye yardım için harekete geçtiğini söyledi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halinde olduklarını da söyledi.

İSRAİL'DEN YARDIM EKİBİ

İSRAİL: Savunma Bakanı Yoav Gallant, Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderilmesi için orduya hazırlanmaları talimatını verdi.

ALMANYA: Başbakan Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, depremin ardından yardım ulaştırmak için "hızlı şekilde" hareket edeceklerini söyledi.

FRANSA: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

İNGİLTERE: Başbakanı Rishi Sunak, yardım için "ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını" söyledi.

PUTIN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TELEFON

RUSYA: Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'a Rusya'nın taziyelerini ileten ve yardım teklif eden mesajlar gönderdi.

POLONYA: Yardım teklif eden Başbakan Mateusz Morawiecki, "Türkiye, Polonya'ya güvenebilir" dedi.

İRAN: Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ankara ve Şam'a hitaben, "Bu iki dost ülkeye acil yardım sağlamaya hazır olduklarını" belirtti, başsağlığı diledi.

AB YARDIM MEKANİZMASI AKTİF

AB: Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizması harekete geçirilirken, yardımın koordinasyonu için acil toplantı düzenlendi. Bu kapsamda Hollanda ve Romanya'dan ekipler Türkiye'ye doğru yola çıktı. AB'nin hemen her düzey yöneticisinden taziye ve geçmiş olsun mesajları geldi. Ayrıca, sahada çalışan ilk yardım ekiplerine bilgi akışı için Kopernik uydularının bölgede hizmet vereceği, harita hizmetlerinin bölgedeki ekiplerce kullanılabileceği bildirildi.

BM: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, taziye mesajı paylaşarak BM'nin acil yardım desteği sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca dünkü BM Genel Kurulu oturumunda depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, depremden etkilenenlere hızlı müdahale sağlamak için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıkladı.

PAPA'DAN MESAJ

VATİKAN: Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, Türkiye'deki can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyduğunu söyledi.

ÇİN: Devlet Başkanı Şi Cinping, kayıpları "şok içinde" öğrendiğini söyledi ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

ERMENİSTAN: Başbakan Nikol Paşinyan, "Çok sayıda can kaybı haberleri nedeniyle üzüntü duymaktayım" dedi. "Ermenistan, destek sağlamaya hazırdır" diye ekledi.

KİM NE GÖNDERİYOR?

AZERBAYCAN: Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi ile beraberinde 8 köpek yola çıktı.

RUSYA: 100 arama kurtarma personelinden oluşan ekipler, iki adet Il-76 nakliye uçağıyla Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır.

YUNANİSTAN: 21 itfaiyeci, 5 doktor, 1 enkaz uzmanı, 2 köpek ve 1 kurtarma aracı, C-130 nakliye uçağıyla İncirlik havaalanına hareket etti.

ABD: Bölgeye 158 kişilik arama kurtarma ekibi ve ek yardımlar göndermek için hazırlık yapıyor.

İNGİLTERE: Türkiye'ye 76 uzmandan oluşan arama kurtarma ekibi yola çıktı.

FRANSA: Avrupa destek mekanizmasının bir parçası olarak 139 kişilik sivil güvenlik kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderilecek.

İSRAİL: Arama kurtarma ekibi gönderiminin yanı sıra, bölgede sahra hastanesi kuracak.

İSPANYA: Arama çalışmaları için insansız hava araçları ve personel gönderecek.

POLONYA: 76 itfaiyeci ve sekiz kurtarma köpeğinden oluşan ekip hazır.

ÇEKYA: 68 kişilik bir kentsel arama kurtarma ekibi gönderecek.

TAYVAN: Türkiye'ye yardım için 200 bin Dolar bağışlayacağını ilan etti. Ayrıca kurtarma ekibi göndermek için hazırlık yapıyor.

HOLLANDA: Bir arama kurtarma ekibi Türkiye ve Suriye'ye gidecek.

BULGARİSTAN: İki adet Spartan askeri kargo uçağının yanı sıra itfaiye ve kurtarma ekipleri ile sağlık görevlileri Adana'ya gelecek.

ALMANYA: 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir arama kurtarma ekibi gönderildi.

JAPONYA: 75 kişilik acil müdahale ve kurtarma ekibinin yanı sıra insani yardım malzemeleri gönderecek.

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