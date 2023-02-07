Fransız Charlie Hebdo dergisinden skandal çizim! Türkiye’de meydana gelen depremle dalga geçtiler: Tank yollamaya bile gerek yok

BIDEN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

ABD: Türkiye'ye yardım hazırlığına başladıklarını bildiren ABD'de Başkan Joe Biden, Twitter'dan "Ekibime, Türkiye ile koordinasyon halinde durumu yakından takip etmeyi sürdürmeleri ve gereken tüm yardımı sağlamaları talimatını verdim" dedi. Biden, ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Biden, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

NATO: Genel Sekreter Jens Stoltenberg, müttefiklerin Türkiye'ye yardım için harekete geçtiğini söyledi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halinde olduklarını da söyledi.