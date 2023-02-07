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Haberler Galeri Oturduğum bina sağlam mı? Deprem risk analizi nasıl yapılır? Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır? Evim depreme dayanıklı mı SORGULAMA

Oturduğum bina sağlam mı? Deprem risk analizi nasıl yapılır? Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır? Evim depreme dayanıklı mı SORGULAMA

Ülkemizde aktif fay hatları hayatımızın birer gerçekliği. Bu sebeple vatandaşlar oturdukları evlerin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu anlamanın yollarını sıklıkla araştırıyor. Arama motorlarında "Deprem risk analizi nasıl yapılır?", "Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin A'dan Z'ye merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:28
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Oturduğum bina sağlam mı? Deprem risk analizi nasıl yapılır? Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır? Evim depreme dayanıklı mı SORGULAMA

Oturduğum bina sağlam mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye deprem gerçekliği olan bir ülke. Yaşadığınız binanın depreme dayanıklılığını test ettirmek için önünüzde iki yol var. Bunlardan ilki belediyeler gibi devlet kurumları ikincisi ise özel şirketler. Peki belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır? İşte evim depreme dayanıklı mı sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Oturduğum bina sağlam mı? Deprem risk analizi nasıl yapılır? Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır? Evim depreme dayanıklı mı SORGULAMA

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında artçı depremler oldu. Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde deprem hissedildi.

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Oturduğum bina sağlam mı? Deprem risk analizi nasıl yapılır? Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır? Evim depreme dayanıklı mı SORGULAMA

Depremin ardından güncel olarak teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.

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Oturduğum bina sağlam mı? Deprem risk analizi nasıl yapılır? Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır? Evim depreme dayanıklı mı SORGULAMA

Yıkılan bina sayısının her dakika artması vatandaşların oturduğum ev sağlam mı sorusunu sormasına neden oldu. İşte oturduğunuz evin depreme dayanıklı olup olmadığını anlamanın yolları...

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Oturduğum bina sağlam mı? Deprem risk analizi nasıl yapılır? Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır? Evim depreme dayanıklı mı SORGULAMA

DEPREM RİSK ANALİZİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Yaşadığınız binanın depreme dayanıklılığını test ettirmek için önünüzde iki yol var: Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlık gibi resmi kurumlara başvurmak veya özel bir şirketle anlaşmak.