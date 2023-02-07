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Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş depremi hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür. İki büyük depremde ağır bilanço ortaya çıktı." dedi.

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