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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası depremzedeler için gelen bağış Türkiye'yi ağlattı!

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ili felakete sürükledi. Binlerce can kaybının yaşandığı deprem sonrası bölgeye yardım için 85 milyon tek yürek oldu. İstanbul, Trabzon, Edirne ve Kocaeli başta olmak üzere bütün illerden yardım paketleri hazırlandı. Edirne Keşan'dan minik bir çocuğun yaptığı bağış ise Türkiye'yi ağlattı.

Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:02
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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası depremzedeler için gelen bağış Türkiye’yi ağlattı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım kolilerinin arasından görenlerin gözlerini dolduran paylaşım dikkat çekti.

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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası depremzedeler için gelen bağış Türkiye’yi ağlattı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım kolilerinin arasından görenlerin gözlerini dolduran paylaşım dikkat çekti.

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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası depremzedeler için gelen bağış Türkiye’yi ağlattı!

Bir çocuğun bağışladığı oyuncağı ve ona iliştirdiği harçlığı duygulandırdı.

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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası depremzedeler için gelen bağış Türkiye’yi ağlattı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından yaraları sarmak adına Keşan'da yardım kampanası başlatıldı.

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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası depremzedeler için gelen bağış Türkiye’yi ağlattı!

Felaketin açtığı yaraları satmak için binlerce Keşanlı topladıkları yardım malzemelerini, afet bölgesine ulaştırmak için yola çıktı.