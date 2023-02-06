Türk İHA’ları Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören bölgeleri izliyor! Hasar, zayiat ve arama-kurtarma çalışmasında

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait İHA'lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor." denildi.

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