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Türk İHA'ları Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören bölgeleri izliyor! Hasar, zayiat ve arama-kurtarma çalışmasında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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Türk İHA’ları Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören bölgeleri izliyor! Hasar, zayiat ve arama-kurtarma çalışmasında

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremin ardından İHA'ların bölgede aktif olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İHA'lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti için çalışmalarına devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk İHA'larının Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası hasar gören bölgeleri anbean takip ettiğini açıkladı.

Bakanlık, İHA'ların deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti için çalışmalara devam ettiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait İHA'lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor." denildi.

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