Deprem bölgesi Pazarcık nerede? Pazarcık’tan hangi fay hattı geçiyor? Pazarcık Kahramanmaraş arası kaç km?

İlçenin yüzölçümü 1551 Kilometre olarak ölçülmüştür Denizden yüksekliği ise 731 metreyi bulmaktadır. Kuzeyinde Kandil tepesi (1704) metre ve doğusunda yer alan Ganidağı ise (1230) metre ile en yüksek noktalardır. Pazarcık, düz ve yer yer engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Merkezde bulunan Kartalkaya Barajının suyu ile Gaziantep ilimizin içme suyunu karşılamaktadır. Narlı ovasındaki tarımsal arazilerin sulanmasında yine baraj gölünün suyu kullanılır. İklimi akdeniz ve kara ikliminin geçiş özellikleridir. Bitki örtüsü makidir, ormanlar Meşe, Yabani Antep Fıstığı ve Çam gibi ağaçlardan oluşur.