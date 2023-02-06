06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Provokatörlerin "Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı" haberine Kızılay'dan yalanlama

Provokatörlerin "Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı" haberine Kızılay'dan yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2023
ABONE OL
Provokatörlerin Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı haberine Kızılay’dan yalanlama

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar "Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı" ifadelerine yer verdi. Kızılay İl Başkanı Kadem Ekşi, "Kızılay olarak çalışmalara devam ediyoruz" açıklamasıyla iddiaları yalanladı.

Kızılay'dan, sosyal medyada dolaşan "Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı" haberine yalanlama geldi.

Kızılay İl Başkanı Kadem Ekşi, "Kızılay olarak çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

KIZILAY'DAN KAN ÇAĞRISI

Türkiye'nin doğusu gece yarısı depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle birlikte Kızılay teyakkuza geçti ve kan stoklarını deprem bölgelerine göndermeye başladı.

"KAN İHTİYACIMIZ OLACAK"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet ettiğini söyledi.

Kınık "Kan ihtiyacımız olacak, yaralılar artacaktır. Ülke genelinde batı ve kuzey bölgelerinden sevkiyat yapıyoruz ama gün ışımasıyla birlikte kan bağışı yapılabilir. Kanver.org sitesini vatandaşlarımız ziyaret etsinler, en yakın lokasyonu görebilirler. 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz" dedi.

10 ilde şiddetli deprem! 10 İLDE ŞİDDETLİ DEPREM!
THY deprem bölgesine ek seferler hazırlıyor THY DEPREM BÖLGESİNE EK SEFERLER HAZIRLIYOR
Acı haberler peş peşe geliyor ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR
Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğünde deprem KAHRAMANMARAŞ'TA 7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Balıkesir’de korkutan deprem! BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA