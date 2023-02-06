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8.5 büyüklüğünde deprem olacak iddiasına yalanlama! Sosyal medyada akşam saatlerinde deprem olacak iddiası...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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8.5 büyüklüğünde deprem olacak iddiasına yalanlama! Sosyal medyada akşam saatlerinde deprem olacak iddiası...

8.5 büyüklüğünde deprem olacak iddiasına yalanlama geldi. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "AFAD'ın akşam saatlerinde 8,5 şiddetinde bir deprem beklendiğine dair açıklama yaptığı" iddiası için beklenen açıklama son dakika olarak duyuruldu. İşte, konu hakkında son açıklamalar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında açıklamalar peş peşe geliyor. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "AFAD'ın akşam saatlerinde 8,5 şiddetinde bir deprem beklendiğine dair açıklama yaptığı" iddiası için beklenen açıklama son dakika olarak duyuruldu. İşte, konu hakkında son açıklamalar...

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "AFAD'ın akşam saatlerinde 8,5 şiddetinde bir deprem beklendiğine dair açıklama yaptığı" iddiası doğru değildir. AFAD veya herhangi bir kurumdan böyle bir açıklama yapılmamıştır.

"Deprem sonrası Adana Havalimanı uçuşlara kapatıldı" iddiası doğru değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır.

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