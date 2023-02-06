Başkan Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm imkanları deprem bölgesi için seferber edildi! Cimer'de "deprem acil" başlığı

KESİNTİSİZ HABERLEŞME İÇİN TEYAKKUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de etkili olan deprem nedeniyle teyakkuza geçerek, vatandaşların kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlere talimat verdi ve borç nedeniyle kapalı tüm mobil, internet ve sabit hatların görüşmeye açılmasını sağladı.

Derlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremin ardından bugünkü programlarını iptal etti.