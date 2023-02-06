Şanlıurfa'da dehşet anları! Ağır hasar alan bina artçı deprem sırasında böyle yıkıldı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da depremde hasar gören bir binanın artçı depremler sırasında yıkılması vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa'da, arama-tarama faaliyetleri sürüyor.
Depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.
Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.
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