Milli Yas nedir, ne anlama geliyor? Milli Yas (Ulusal Yas) ilan edilince ne olur, kaç gün sürecek? Milli Yas resmi tatil mi? Başkan Erdoğan açıkladı...
"Milli Yas nedir, ne anlama geliyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." açıklamasında bulundu. Peki, Milli Yas nedir, ne anlama geliyor? Milli Yas (Ulusal Yas) ilan edilince ne olur, kaç gün sürecek? Başkan Erdoğan açıkladı...
"Milli Yas nedir, ne anlama geliyor? Milli Yas (Ulusal Yas) ilan edilince ne olur, kaç gün sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." açıklamasında bulundu. Peki, Milli Yas nedir, ne anlama geliyor? Milli Yas (Ulusal Yas) ilan edilince ne olur, kaç gün sürecek? Başkan Erdoğan açıkladı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." açıklamasını yaptı.
MİLLİ YAS NEDİR?
Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.
Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.
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