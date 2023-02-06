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Haberler Galeri Merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük deprem için Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine yardım seferberliği başlatıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük deprem için Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine yardım seferberliği başlatıldı

SON DAKİKA DEPREM | Türkiye son 100 yılın en büyük 2. depremini Kahramanmaraş'ta yaşadı. Meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem çevre iller dahil birçok şehrimizde hissedildi. Büyük paniğe ve yıkıma neden olan depremde 1000'den fazla vatandaşımız vefat etti. Ayrıca depremde 8 bin 533 yaralının olduğu bildirildi. Yıkıcı deprem sonrası Türkiye tek yürek oldu ve Kahramanmaraş dahil depremin etkilediği yerlere yardım seferberliği başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250.000.000 TL nakdi yardım aktarılmıştır." dedi. Diğer yandan Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Tokat, Zonguldak, Karabük, Bartın ve çok sayıda ilimizden arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve diğer insani yardımlar ulaştırıldı. STK'lar deprem bölgesine yardım için harekete geçti. İşte yardımların aktarıldığı iller…

Giriş Tarihi: 06.02.2023 18:15
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük deprem için Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine yardım seferberliği başlatıldı

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMDE KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Deprem 10 ilde etkili olurken, AFAD Başkanı Yunus Sezer 1498 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 533 kişinin yaralandığını açıkladı.

Depremin ardından Türkiye adeta tek yürek oldu ve bölgeye yardım seferberliği başlatıldı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük deprem için Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine yardım seferberliği başlatıldı

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile Bakanlığı'ndan yapılan flaş açıklamada, "Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250.000.000 TL nakdi yardım aktarılmıştır. Afet bölgesine bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın bağışlarını ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına / Kaymakamlıklara teslim etmeleri önem arz etmektedir. İlçelerde toplanan ayni bağışların koordinasyonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sağlanarak afet bölgelerine ulaştırılacaktır." denildi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük deprem için Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine yardım seferberliği başlatıldı

Bakanlık, "Ayni bağışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar; Son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır. İkinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır." açıklamasını yaptı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük deprem için Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine yardım seferberliği başlatıldı

Öncelikli kabul edilecek bağışlar şöyle: "1- Eldiven, 2- Mont, 3- Bot, 4- Bere, 5- Çocuklar için mont ve kışlık giyişi, 6- Tüplü katalitik soba, 7- Tüp, 8- Yatak, 9- Battaniye, 10- Powerbank, 11- Gıda kolisi (konserve), 12- Çocuk bezi, 13- Çocuk maması, 14- Kadın pedi, 15-Temizlik hijyen malzemesi"

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük deprem için Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine yardım seferberliği başlatıldı

VALİ YERLİKAYA: ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİ TAŞIYAN UÇAKLAR DEPREM BÖLGESİNE HAVALANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma ekiplerini taşıyan ilk uçakların deprem bölgesine gitmek için İstanbul'dan havalandığını belirtti.

Yerlikaya, "Arama kurtarma ekiplerimizi ve yardım malzemelerini taşıyan uçaklarımız, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlarına devam edecek." ifadelerini kullandı.