Merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük deprem için Türkiye tek yürek: Deprem bölgesine yardım seferberliği başlatıldı

SON DAKİKA DEPREM | Türkiye son 100 yılın en büyük 2. depremini Kahramanmaraş'ta yaşadı. Meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem çevre iller dahil birçok şehrimizde hissedildi. Büyük paniğe ve yıkıma neden olan depremde 1000'den fazla vatandaşımız vefat etti. Ayrıca depremde 8 bin 533 yaralının olduğu bildirildi. Yıkıcı deprem sonrası Türkiye tek yürek oldu ve Kahramanmaraş dahil depremin etkilediği yerlere yardım seferberliği başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250.000.000 TL nakdi yardım aktarılmıştır." dedi. Diğer yandan Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Tokat, Zonguldak, Karabük, Bartın ve çok sayıda ilimizden arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve diğer insani yardımlar ulaştırıldı. STK'lar deprem bölgesine yardım için harekete geçti. İşte yardımların aktarıldığı iller…