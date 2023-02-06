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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması! Kahramanmaraş merkezli depremde 66 artçı daha oldu

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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AFAD’dan son dakika deprem açıklaması! Kahramanmaraş merkezli depremde 66 artçı daha oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli deprem toplam 10 ilde hissedildi. Son gelişmeleri anbean aktaran AFAD, yaptığı son açıklamada toplam 66 artçının olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "En büyüğü 6,6 olmak üzere toplam 42 artçı sarsıntı yaşanmıştır." denildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında; saat 06.30 itibarıyla en büyüğü 6,6 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı yaşanmıştır." denildi.



"ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNULMUŞTUR"

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğu kaydedilerek, "Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

THY'DEN BÖLGEYE EK SEFER

Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde de hissedildi.

"ÜCRETSİZ İPTAL HAKKI TANIYORUZ"

Depremin ardından Türk Hava Yolları'ndan yapılan açılamada ek seferler için hazırlık yapıldığı bildirildi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz." dedi.

"EN KISA SÜREDE İYİLEŞECEĞİZ"

Bölge halkına geçmiş olsun mesajlarını ileten Üstün, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Türk Hava Yolları olarak yaraların sarılmasında tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Birlik içerisinde, en kısa sürede iyileşeceğiz." ifadelerini kullandı.

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