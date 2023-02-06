AFAD’dan son dakika deprem açıklaması! Kahramanmaraş merkezli depremde 66 artçı daha oldu





"ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNULMUŞTUR"

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğu kaydedilerek, "Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.