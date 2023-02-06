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Yardım ekipleri İstanbul'dan yola çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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Yardım ekipleri İstanbul’dan yola çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesinin gönderildiğini bildirdi.

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