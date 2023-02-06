Son dakika: A Haber muhabiri seslendi! Enkaz altından sesler yükseldi: Yardım edin | Canlı yayında kurtarıldılar
GÜNDEM ahaber.com.tr
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok şehirde hissedilirken Malatya'da pek çok ev yıkıldı. Deprem bölgesinde yayın yapan A Haber muhabiri canlı yayında enkaz altındakilere seslendi. Enkaz altından "Yardım edin" sesi yükseldi.
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.
Deprem haberinin ardından Malatya'daki A Haber muhabiri yıkılan evlerin haberlerini yaparken enkaz altındakilere seslendi.
Muhabirin 'Kimse var mı?' seslenmesinin ardından enkaz altındakilerden 'Yardım edin' sesleri yükseldi.
Olay yerindeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak enkaz altındakileri çıkarmaya çalıştı.
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