08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: A Haber muhabiri seslendi! Enkaz altından sesler yükseldi: Yardım edin | Canlı yayında kurtarıldılar

Son dakika: A Haber muhabiri seslendi! Enkaz altından sesler yükseldi: Yardım edin | Canlı yayında kurtarıldılar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
ABONE OL
Son dakika: A Haber muhabiri seslendi! Enkaz altından sesler yükseldi: Yardım edin | Canlı yayında kurtarıldılar

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok şehirde hissedilirken Malatya'da pek çok ev yıkıldı. Deprem bölgesinde yayın yapan A Haber muhabiri canlı yayında enkaz altındakilere seslendi. Enkaz altından "Yardım edin" sesi yükseldi.

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.

Deprem haberinin ardından Malatya'daki A Haber muhabiri yıkılan evlerin haberlerini yaparken enkaz altındakilere seslendi.

Muhabirin 'Kimse var mı?' seslenmesinin ardından enkaz altındakilerden 'Yardım edin' sesleri yükseldi.

Olay yerindeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak enkaz altındakileri çıkarmaya çalıştı.

A Haber canlı yayınında kurtarma anı A HABER CANLI YAYININDA KURTARMA ANI
Acı haberler peş peşe geliyor ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR
10 ilde şiddetli deprem! 10 İLDE ŞİDDETLİ DEPREM!
Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğünde deprem KAHRAMANMARAŞ'TA 7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA