Türkiye'nin gözü Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısında! İşte önemli gündem maddeleri
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın toplanacak. Seçim takvimi, EYT, kadro düzenlemesi ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyleliği süreci gündemdeki en önemli konular. EYT'lilerin talepleri de görüşülecek maddeler arasında.
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. EYT ve geçici işçilere kadro düzenlemesi masada olacak. Seçim takvimi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği de görüşülecek başlıklar arasında.
ÖNCELİKLİ GÜNDEM EKONOMİ
EYT düzenlemesi plan ve bütçe komisyonu'nda kabul edildi. Gözler 7 Şubat'ta Genel Kurul görüşmelerine çevrildi.
Düzenlemeyle 5 bin ila 5 bin 975 prim gününü dolduranlar emekli olacak. Ancak EYT'lilerin sürenin tamamının 5 bine çekilmesi talebi de var. O talep kabinede ele alınacak.
EYT DÜZENLEMESİNİN ARDINDAN SIRA GEÇİÇİ İŞÇİLERE KADRO DÜZENLEMESİNDE
Çalışmada gelinen durum Kabine'de de ele alınacak.
Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren zam pazarlığında da son viraja girildi. İşçi tarafı taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletecek.
Hükümetin görüşmelerde izleyeceği yol haritası toplantıda değerlendirilecek.
ADALET BAKANLIĞI'NIN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI 7. YARGI PAKETİ DE GÖRÜŞÜLECEK
Dış politika başlığında ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği masada olacak.
Kur'an-ı Kerim ve Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'e kırmızı kart gösteren Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlar değerlendirilecek.
Başkan Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından gösterdiği tepkide, "Finlandiya konusunda bakışımız olumludur, İsveç konusunda olumlu değildir" sözleri akıllarda.
SEÇİM TAKVİMİ DE KABİNE'DE
Türkiye seçim atmosferine girerken, seçim tarihi 14 Mayıs olarak işaret edildi.
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de seçim takvimi çalışmaları gözden geçirilecek.
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