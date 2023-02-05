Türkiye’nin gözü Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısında! İşte önemli gündem maddeleri

ÖNCELİKLİ GÜNDEM EKONOMİ

EYT düzenlemesi plan ve bütçe komisyonu'nda kabul edildi. Gözler 7 Şubat'ta Genel Kurul görüşmelerine çevrildi.

Düzenlemeyle 5 bin ila 5 bin 975 prim gününü dolduranlar emekli olacak. Ancak EYT'lilerin sürenin tamamının 5 bine çekilmesi talebi de var. O talep kabinede ele alınacak.