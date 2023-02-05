EYT başvurusunda YOLUNUZU AYDINLATACAK 17 MADDE! +2160 Prim Kazancı! Bağ-Kur, Emekli Sandığı için 7200-9000 gün! E-Devlet başvurusu...

EYT başvuruları nereden nasıl yapılacak sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Önümüzdeki hafta Meclis'ten geçerek yasalaşacak olan EYT düzenlemesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Prim günü ve sigorta girişi şartlarını tamamlayan herkes yaşa takılmaksızın emeklilik hakkına sahip olacak. Peki başvuru süreci nasıl işleyecek? EYT maaşları hangi bankaya yatacak? EYT başvuruları e-Devletten yapılabilecek mi? İkramiye ve promosyon alınabilecek mi?