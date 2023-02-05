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Haberler Galeri EYT başvurusunda YOLUNUZU AYDINLATACAK 17 MADDE! +2160 Prim Kazancı! Bağ-Kur, Emekli Sandığı için 7200-9000 gün! E-Devlet başvurusu...

EYT başvurusunda YOLUNUZU AYDINLATACAK 17 MADDE! +2160 Prim Kazancı! Bağ-Kur, Emekli Sandığı için 7200-9000 gün! E-Devlet başvurusu...

EYT başvuruları nereden nasıl yapılacak sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Önümüzdeki hafta Meclis'ten geçerek yasalaşacak olan EYT düzenlemesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Prim günü ve sigorta girişi şartlarını tamamlayan herkes yaşa takılmaksızın emeklilik hakkına sahip olacak. Peki başvuru süreci nasıl işleyecek? EYT maaşları hangi bankaya yatacak? EYT başvuruları e-Devletten yapılabilecek mi? İkramiye ve promosyon alınabilecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 10:10
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EYT başvurusunda YOLUNUZU AYDINLATACAK 17 MADDE! Bağ-Kur, Emekli Sandığı için 7200-9000 gün! Kadınlara +2160 Prim Kazancı! Maaşlar nereye yatacak? E-Devlet başvurusu...

EYT yasası önümüzdeki hafta Meclis'ten geçecek. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte başvuru süreçleri başlayacak. EYT'li olmaya hak kazanan milyonlarca kişi sürecin nasıl işleyeceğini, maaşların hangi bankaya yatacağını merak ediyorlar. Peki yasa çıkınca kimler hemen başvuru yapacak? E-devletten başvuru olacak mı? EYT başvurusunda nelere dikkat etmek gerekir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT başvurusunda YOLUNUZU AYDINLATACAK 17 MADDE! Bağ-Kur, Emekli Sandığı için 7200-9000 gün! Kadınlara +2160 Prim Kazancı! Maaşlar nereye yatacak? E-Devlet başvurusu...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. Ardından başvuru işlemleri başlayacak. EYT'lilerin başvuru ile ilgili sorularının cevaplarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yazdı...

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EYT başvurusunda YOLUNUZU AYDINLATACAK 17 MADDE! Bağ-Kur, Emekli Sandığı için 7200-9000 gün! Kadınlara +2160 Prim Kazancı! Maaşlar nereye yatacak? E-Devlet başvurusu...

1-KİMLER HEMEN BAŞVURU YAPABİLECEK?

8 Eylül 1999 öncesinde bir sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve primi yatırılmış tüm vatandaşlar Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) kapsamına giriyor.

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EYT başvurusunda YOLUNUZU AYDINLATACAK 17 MADDE! Bağ-Kur, Emekli Sandığı için 7200-9000 gün! Kadınlara +2160 Prim Kazancı! Maaşlar nereye yatacak? E-Devlet başvurusu...

Burada EYT'li olmak için tek şart 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup prim yatırmış olmak. Yasa çıktıktan sonra ilk etapta başvuru yapacaklar ise primini ve yılını tamamlamış olanlar. Yaş dışındaki şartları tamamlayanlar başvurup yaş şartı olmadan emekli olacaklar.

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EYT başvurusunda YOLUNUZU AYDINLATACAK 17 MADDE! Bağ-Kur, Emekli Sandığı için 7200-9000 gün! Kadınlara +2160 Prim Kazancı! Maaşlar nereye yatacak? E-Devlet başvurusu...

2-EYT HAKKI NASIL ANLAŞILIR?

e-devlet sistemi üzerinden çalışma hayatım bölümüne girerek sigorta bilgilerinize bakabilirsiniz. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişiniz yapılmış ve prim yatırılmışsa siz EYT'lisiniz. Artık şartları tamamlayıp emekli olmayı beklemelisiniz.