Son seçim anketi yayınlandı! AK Parti ve MHP oyları ne durumda? İhsan Aktaş A Haber'de açıkladı
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken seçimlere ilişkin anket çalışmaları da sürüyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında açıklamalarda bulunan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son anketlerin sonuçlarını paylaştı. Aktaş son anketteki AK Parti ve MHP'nin oylarının oranını canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken seçimlere yönelik anket çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında son seçim anketinde AK Parti ve MHP'nin oy oranlarını paylaştı.
İşte İhsan Aktaş'ın konuşmasında öne çıkanlar:
ATILACAK ADIMLAR MERAK EDİLİYORDU
Vatandaş bunalıp zora girdiği dönemde bir arayışa girdi. Rusya-Ukrayna savaşında ekonomi ve enflasyon konusunda atılacak adımlar merak ediliyordu.
MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 45'LERE GELMİŞTİ
O dönemde millet muhalefete baktı. Millet İttifakı o dönemde yüzde 45'lere kadar gelmişti. Millet aslında bir takdir vermişti Millet İttifakı'na. Masa kavgaya devam ederken çok fazla şey yaşandı.
CUMHUR İTTİFAKI TOPARLADI
Döviz disiplin altına alındı, maaş zamları, sosyal konut projesi, EYT, Togg gibi adımlar atıldı. Bunların her birinden 1-2 puan oy arttırdı Cumhur İttifakı. Burada MHP'nin oy artırıp artıramayacağı merak ediliyordu. MHP eridi denildiği dönemde coşkulu mitingler yapıldı.
İŞTE AK PARTİ VE MHP'NİN OY ORANLARI
Şu an AK Parti yüzde 40'larda, MHP yüzde 8,5 civarında. Dövizin kontrolden çıktığı dönemde AK Parti'nin oyları ilk seçildiği dönemin de altına inmişti.
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