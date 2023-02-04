Son seçim anketi yayınlandı! AK Parti ve MHP oyları ne durumda? İhsan Aktaş A Haber’de açıkladı

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 45'LERE GELMİŞTİ

O dönemde millet muhalefete baktı. Millet İttifakı o dönemde yüzde 45'lere kadar gelmişti. Millet aslında bir takdir vermişti Millet İttifakı'na. Masa kavgaya devam ederken çok fazla şey yaşandı.