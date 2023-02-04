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PKK'nın kalesi İsveç'te skandal üstüne skandal! Teröristlerin adına haraç kesiyorlar

İsveç'te yuvalanan PKK/YPG terör örgütü destekçileri, at koşturmaya devam ediyor. NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyulan ülkede teröre destek verilmeyeceği sözlerine rağmen son haftalarda art arda Türkiye'yi hedef alan saldırılar gerçekleşmişti. Daha önce de defalarca ülkenin dört bir yanına dağılarak sokakları savaş alanına çeviren PKK sempatizanlarının bu kez de terör örgütü için haraç topladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.02.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 16:37
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PKK’nın kalesi İsveç’te skandal üstüne skandal! Teröristlerin adına haraç kesiyorlar
İsveç, PKK/YPG destekçilerinin yuvası olmaya devam ediyor. NATO'ya üyelik sürecinde, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen PKK sempatizanlarına kucak açmaya devam eden ülkede, geçtiğimiz haftalar içinde skandal olaylar peş peşe gelmişti.
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PKK’nın kalesi İsveç’te skandal üstüne skandal! Teröristlerin adına haraç kesiyorlar
Geçtiğimiz Ocak ayında başkent Stockholm'de bulunan tarihi belediye binası önünde toplanan terör destekçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmıştı. Rezil eylemin görüntülerini sosyal medyada yayınlayan PKK destekçilerini izlemekle yetinen İsveç yetkililerine Türkiye'den tepki büyük olmuştu.
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PKK’nın kalesi İsveç’te skandal üstüne skandal! Teröristlerin adına haraç kesiyorlar
İsveç hükümeti iğrenç eylemlere göstermelik tepki verirken, PKK destekçilerinin yanı sıra İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin vermesiyle ikili ilişkileri kopma noktasına getirmişti.
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PKK’nın kalesi İsveç’te skandal üstüne skandal! Teröristlerin adına haraç kesiyorlar
"İfade özgürlüğü" adı altında iğrenç eylemlerin gerçekleştiği ülkede terör unsurlarının kol gezdiği, yaşanan son olayla bir kez daha kanıtlandı.
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PKK’nın kalesi İsveç’te skandal üstüne skandal! Teröristlerin adına haraç kesiyorlar
Ülke basınında yer alan haberlere göre başkent Stockholm'de terör örgütü PKK destekçileri, Kürt kökenli esnafı gezip, terör örgütüne destek için haraç kesiyor. İsveç radyosu SR'nin haberine göre, 40 yaşlarında bir kişi, teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı.