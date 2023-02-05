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Haberler Galeri EYT MAAŞ HESAPLAMA nasıl yapılır? EYT'li ne kadar maaş alacak? SSK... Bağ-Kur... Emekli Sandığı... Uzman isim A Haber'de anlattı

EYT MAAŞ HESAPLAMA nasıl yapılır? EYT'li ne kadar maaş alacak? SSK... Bağ-Kur... Emekli Sandığı... Uzman isim A Haber'de anlattı

Son dakika EYT haberi... EYT Düzenlemesi Salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Peki EYT'linin maaşı ne kadar olacak? EYT'de kim, ne kadar maaş alacak? EYT yasası ne zaman çıkar? Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanır? İlk maaşlar ne zaman yatar? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.02.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 10:53
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EYT MAAŞ HESAPLAMA nasıl yapılır? EYT’li ne kadar maaş alacak? SSK... Bağ-Kur... Emekli Sandığı... Uzman isim A Haber’de anlattı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi komisyondan geçti. Salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT MAAŞ HESAPLAMA nasıl yapılır? EYT’li ne kadar maaş alacak? SSK... Bağ-Kur... Emekli Sandığı... Uzman isim A Haber’de anlattı

Şartlar neler? EYT'linin maaşı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. EYT ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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EYT MAAŞ HESAPLAMA nasıl yapılır? EYT’li ne kadar maaş alacak? SSK... Bağ-Kur... Emekli Sandığı... Uzman isim A Haber’de anlattı

Maaşlara baktığımız zaman emekli maaşları ile ilgili bizim 99 öncesi, 99-2008 arası ve 2008 sonrasında bir hesaplama üzerinden değerlendiriliyordu.

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EYT MAAŞ HESAPLAMA nasıl yapılır? EYT’li ne kadar maaş alacak? SSK... Bağ-Kur... Emekli Sandığı... Uzman isim A Haber’de anlattı

Dolayısıyla en düşük maaş SSK'lılar için 5.500 TL'ydi. En yükseği 33 bin TL. Yani siz çalışma hayatı içerisindeyken ne kadar prim ödediyseniz onun üzerinden orantılı olarak hesaplamaya göre bir maaş belirleniyor.

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EYT MAAŞ HESAPLAMA nasıl yapılır? EYT’li ne kadar maaş alacak? SSK... Bağ-Kur... Emekli Sandığı... Uzman isim A Haber’de anlattı

Maaşlarla ilgili şu an EYT'de ortalama olarak baktığınız zaman 5.811 TL Bağ-Kur'lular, SSK'lılar 7.800 lira civarı, Emekli Sandığı'nda da 12.389 lira civarında ortalama EYT maaşları söz konusu.


Üçünün ortalamasına baktığınız zaman da 8.733 TL gibi bir rakamı görebiliyoruz.