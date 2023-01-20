Muhalefetten başörtüsü çözümüne çirkin oyun! Sapkınlık şartı

Tezcan'ın yanı sıra komisyonda söz alan CHP'liler, başörtüsü ile ilgili bir değişiklik yapılmasına sıcak baktıklarını, ancak teklifin bazı bölümlerinin değiştirilmesine ilişkin bir önerge hazırladıkları mesajı verdiler.

İYİ Parti Grup başkanvekili Erhan Usta, "Bu meseleyi çözme niyetindeyseniz İYİ Parti ve CHP olarak biz varız, çalışmamız burada, biz buradayız" dedi.