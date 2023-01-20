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Muhalefetten başörtüsü çözümüne çirkin oyun! Sapkınlık şartı

TBMM Anayasa Komisyonu tarihi değişikliği görüşmek üzere toplandı. Teklif sahipleri adına konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Anayasa değişikliğini yaptığımızda Türkiye tarihinin 60 yıla sari en uzun, en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemini tamamen ortadan kaldırma imkanını bulacağız. Tek temel çizgimiz var, bu masadan başörtüsüyle ilgili meseleyi kapatarak kalkalım" dedi.

Giriş Tarihi: 20.01.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 08:54
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Muhalefetten başörtüsü çözümüne çirkin oyun! Sapkınlık şartı

TBMM Anayasa Komisyonu, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan ve milyonlarca kadını mağdur eden başörtüsü yasaklarının bir daha geri gelmesini önleyecek anayasa değişikliği için düğmeye bastı.

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Muhalefetten başörtüsü çözümüne çirkin oyun! Sapkınlık şartı

LGBT İÇİN ÖNLEM

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise aile ilgili düzenlenenin sapkınlıkları önlemek için gündeme getirildiğini belirterek, "Batı Lut kavminin sapkınlığını modern sapkınlık olarak Türkiye'ye ihraç etmek istiyor" dedi.

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Muhalefetten başörtüsü çözümüne çirkin oyun! Sapkınlık şartı

DESTEK VERİR GİBİ YAPIP

HDP, Anayasa Komisyonu toplantısına katılmadı. İki gündür üst üste toplantılar yapan CHP ve İYİ Parti'nin yönetici ve komisyon üyeleri ise toplantıya katıldı.

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Muhalefetten başörtüsü çözümüne çirkin oyun! Sapkınlık şartı

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Keşke 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne gitmeseydik, bu tutumlar ne yazık ki size hak etmediğiniz 12 yıllık ilave iktidar verdi" diyerek günah çıkardı.

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Muhalefetten başörtüsü çözümüne çirkin oyun! Sapkınlık şartı

Tezcan'ın yanı sıra komisyonda söz alan CHP'liler, başörtüsü ile ilgili bir değişiklik yapılmasına sıcak baktıklarını, ancak teklifin bazı bölümlerinin değiştirilmesine ilişkin bir önerge hazırladıkları mesajı verdiler.

İYİ Parti Grup başkanvekili Erhan Usta, "Bu meseleyi çözme niyetindeyseniz İYİ Parti ve CHP olarak biz varız, çalışmamız burada, biz buradayız" dedi.