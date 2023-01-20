20 Ocak 2023, Cuma
Muhalefetten başörtüsü çözümüne çirkin oyun! Sapkınlık şartı
TBMM Anayasa Komisyonu tarihi değişikliği görüşmek üzere toplandı. Teklif sahipleri adına konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Anayasa değişikliğini yaptığımızda Türkiye tarihinin 60 yıla sari en uzun, en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemini tamamen ortadan kaldırma imkanını bulacağız. Tek temel çizgimiz var, bu masadan başörtüsüyle ilgili meseleyi kapatarak kalkalım" dedi.
Giriş Tarihi: 20.01.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 08:54
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