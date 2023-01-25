CHP ve İYİ Parti başörtüsü düzenlemesine karşı çıktı

İYİ PARTİ'Lİ USTA: BU DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞMEYECEK

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta da konuyla ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Usta, dün Anayasa Komisyonu'nda başörtüsü ile ilgili önergelerinin iktidar partisi tarafından reddedildiğini hatırlatarak, "AK Parti ve MHP bu önergeyi reddederek, meseleyi 'gollük pas' meselesine dönüştürmek istiyorlar. Bunu seçim kampanyasının ana gündem maddesi haline getirmek istiyorlar. Tarih bu durumda 'Cumhur İttifakı'nı asla affetmeyecek çünkü 500'ün üzerinde bir kabul oyu ile Genel Kurul'da kabul olması mümkün olan başörtüsü serbestisi 'Cumhur İttifakı'nın bu tutumu ile maalesef olmayacak. Çünkü İYİ Parti ve CHP'nin destek vermediği, HDP de zaten destek vermeyeceğini ifade etti. Bu süreçte HDP ile bu konuda doğrudan ya da dolaylı bir temasımız olmadı. HDP'nin de oy vermemesi durumunda zaten Genel Kurul'da 360'ın altında kalacak ve bu değişiklik gerçekleşmeyecek. Oysa ki bu değişikliği daha mükemmel bir şekilde geçirme fırsatını ellerinin tersi ile ittiler. AK Parti bu meselenin çözümünden korkmuştur" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN