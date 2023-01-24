Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi ise reddedildi.
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu başörtüsü düzenlemesine kritik adım bir karar alındı.
Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.
Komisyon, geçen hafta görüşmeleri başlayan ve başörtüsüne anayasal güvence getiren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam etti.
"DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ" VURGUSU
Teklif, Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddesi ile ailenin korunmasını düzenleyen 41'inci maddesinde değişikliği içeriyor.
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