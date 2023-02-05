CHP’li Ataşehir Belediyesi hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme

Diğer şüphelilerdense 5'i hakkında ev hapsi kararı verilirken 15 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. Ataşehir Belediyesi ile bir büro mobilya şirketi arasında yapılan 2013 yılındaki ihalede, belediyenin büro malzemeleri alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı, birçok ihaleyi firmanın kendisinin aldığı, usulsüz işler ve fatura usulsüzlüğü için matrah artırımı gibi işler yaparak kendini temiz göstermeye çalıştığı belirlenmiş, firmanın toplamda 5 farklı ihaleden güncel değeri hesaplanmamış haliyle 2 milyon lira kazanç elde edildiği ortaya çıkmıştı.