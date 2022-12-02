CHP’li Ataşehir Belediyesi’nden ücretlerini alamayan personel iş bırakma eylemi başlattı! Belediye Başkanı İlgezdi tehdit etti

Bir CHP'li belediyede daha işçiler grev kararı aldı. Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Avcılar, Şişli, Kartal, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Ataşehir Belediyesi işçileri geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından hafta sonlarını da dahil ederek iş bırakma eylemi başlattı.