Maaşlarını alamayan işçilerden CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye tepki! Konsere var bize yok

Belediye Başkanı Battal İlgezdi, maaşını alamayan bir işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna öfkelenerek, "Sana mı soracağım" yanıtını verdi.

Ataşehir Belediyesi, bu kez maaş alamayan işçilerle gündem oldu. Belediye bünyesinde çalışan işçiler, geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından iş bırakma eylemi başlattı.