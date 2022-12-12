Maaşlarını alamayan işçilerden CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye tepki! Konsere var bize yok
CHP'li belediyelerdeki işçi zulmü büyüyerek devam ediyor. Maaşlarını alamayan Ataşehir Belediyesi bünyesindeki işçiler isyan etti. Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye tepki gösteren mağdurlar, "Sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" ifadelerine yer verdi.
Belediye Başkanı Battal İlgezdi, maaşını alamayan bir işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna öfkelenerek, "Sana mı soracağım" yanıtını verdi.
Ataşehir Belediyesi, bu kez maaş alamayan işçilerle gündem oldu. Belediye bünyesinde çalışan işçiler, geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından iş bırakma eylemi başlattı.
TUTANAK TUTMA TEHDİDİ
Yetkililerin, hesaplarında işçiye ödenecek paranın olmadığını belirtmesinin üzerine işçiler haklı bir eyleme imza attı. Karar sonrasında belediye yetkilileri, işçilere tutanak tutma tehdidinde bulunsa da çalışanlar kararlarından vazgeçmedi.
Belediye binası önünde toplanan kalabalık, "hak, hukuk, adalet" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.
İŞÇİNİN SORUSUNA ÖFKELENDİ
Bunun üzerine 5 aydır maaş alamayan işçilerin yanına gelen CHP'li başkan Battal İlgezdi, çalışanlara ileriki günlerde ödeme yapılacağını belirtse de çalışanlar ikna olmadı.
Bu sırada bir işçi tarafından yöneltilen sorunun ardından İlgezdi, öfkesine hakim olamadı.
"SANA MI SORACAĞIM"
İlgezdi işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna, "Sana hesap mı vereceğim?" şeklinde yanıt verdi.
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